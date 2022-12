Roma, ti ricordi Fonseca? L'ex allenatore perde la testa durante la partita: feroce battibecco in campo

Paulo Fonseca è ripartito con il piede giusto dopo la pausa per i Mondiali, vincendo subito con il suo Lille e portandosi al sesto posto in classifica, a solo un punto dalla quinta posizione occupata dal Monaco. Nel 2-0 al Clermont ha catturato maggiormente l'attenzione la furia del tecnico ex Roma, che ha perso la testa contro l'allenatore avversario.

La furia di Fonseca in campo

Durante il primo tempo, con il risultato bloccato sullo 0-0, c'è stato un duro fallo di José Fonte su Rashani che ha fatto esplodere la tensione tra le due squadre. Da lì è partito un durissimo scontro tra i due allenatori, Fonseca e Gastien, che ha costretto l'arbitro ad intervenire. Letteralmente una furia l'ex Roma, che ha cominciato ad urlare al tecnico avversario: "Non parlare con me, non mi parlare! Parla con i tuoi giocatori, non devi parlare con me!". Nel post-partita Gastien ha affermato che non ci sono problemi con Fonseca e che si sono chiariti. Fonseca, invece, ha solo commentato la prestazione della sua squadra senza menzionare questo episodio.