Ligue 1, Marsiglia scatenato. Il Lens si accontenta di un pari

I quattro posticipi: il Lens si accontenta, l'OM esagera

Alle spalle del Psg persiste il vuoto: il Lens infatti si accontenta dello 0-0 in casa del frizzante Nizza e resta al secondo posto in classifica, staccato di 7 punti dal Psg. L'impresa di serata la firma il Marsiglia, che si abbatte come un tifone sul malcapitato Tolosa, travolto 6-1 con l'ex romanista Under autore del quinto gol dell'Olympique. Riparte con una sconfitta (la terza in quattro gare considerando anche gli impegni prima della sosta) il Lorient, già scivolato fuori dalla zona Europa e stavolta battuto in casa per 2-0 dal Montpellier. Gara già chiusa nel primo tempo, con Savanier a segno al 3' e il raddoppio di Wahl al 22'. Successo a sorpresa infine per il Reims, che frustra i sogni di gloria del Rennes, regolandolo 3-1: doppietta decisiva per l'inglese Balogun, certamente prossimo protagonista del mercato. Per gli ospiti in gol l'ex Bologna Theate.

