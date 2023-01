Donnarumma nel mirino dei tifosi dopo il ko del Psg: bufera sui social

PARIGI (Francia) - Il nuovo anno non è iniziato sotto una buona stella per il portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma. Un errore dell’estremo difensore del Paris Saint Germain ha propiziato la sconfitta della formazione parigina sconfitta a Lens per tre a uno. La squadra ha pagato le assenze di Messi e Neymar; l'argentino non è ancora rientrato dalle vacanze post mondiale, il brasiliano era squalificato dopo aver rimediato un'espulsione nella precedente sfida di Ligue1.