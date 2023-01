Incredibile al Psg, Messi e Neymar hanno rotto con i tifosi da mesi: ecco perché

PARIGI - Il Psg è ripartito in campionato grazie alla vittoria sull'Angers, ritrovando anche Neymar e Messi (tornato dal Mondiale e subito in gol). Non è tutto rose e fiori, però, in casa del club parigino con le due stelle che al triplice fischio dell'arbitro hanno subito lasciato il campo. Un gesto notato e criticato da numerosi tifosi, che avevano accolto in modo trionfale il rientro del fuoriclasse argentino. Ci sarebbe un motivo per questa "rottura" tra Neymar, Messi e i tifosi.

Neymar e Messi, la rottura con i tifosi del Psg

Secondo le ricostruzioni, Neymar e Messi non hanno ancora digerito la dura accoglienza avuta nella serata del 13 marzo 2022, quando si è svolta la partita al Parco dei Principi contro il Bordeaux. In quell'occasione il Psg era appena stato eliminato dalla Champions League, con una rimonta del Real Madrid nella gara di ritorno. I tifosi scelsero la gara di campionato in casa per esprimere tutta la loro rabbia, accanendosi duramente proprio contro Neymar e Messi, fischiati ad ogni tocco del pallone. Applauditissimo, invece, Mbappé in quell'occasione. Sono passati dieci mesi da quella serata ma i due campioni non sembrano aver dimenticato i fischi, ed hanno optato per una rottura con la tifoseria del Psg.