L'incredibile storia di Will Still: ecco quanto costa al Reims il tecnico cresciuto su Football Manager

Per farlo scendere in panchina, il Reims paga una multa di 25.000 euro ad ogni partita. Perchè Will Still, 30 anni, il più giovane allenatore della top 5 dei campionati maggiori europei, non ha ancora la licenza Uefa Pro. Ma i risultati sono dalla sua parte. Da quando si è seduto sulla panchina del club francese, è imbattuto : 13 gare, sette vittorie e sei pareggi, compreso l'1-1 contro il Paris Sainte Germain.

700.00 euro di multa per farlo allenare

Facendo un veloce calcolo, al termine della stagione il Reims pagherà alla Federcalcio francese circa 700.000 euro di multa. Ma si tratta (numeri alla mano) di soldi ben spesi. Still ha iniziato la sua carriera come analista della squadra belga Sint-Truiden, e prima di essere chiamato dal Reims, aveva accumulato solo 24 presenze come allenatore: 15 in Jupiler Pro League belga (con il Beerschot) e 9 nella seconda divisione con Lierse (sette vittorie di fila).

La passione per i giochi manageriali

Still ha dichiarato di essersi appassionato al ruolo di tecnico, grazie al gioco Football Manager: "Non avrei mai pensato che il gioco potesse influenzare la mia carriera nella vita reale, ma è chiaro che è così. Grazie al gioco ho acceso la mia passione per il ruolo di allenatore. Io e mio fratello abbiamo giocato senza sosta. Abbiamo creato una squadra, organizzato gli allenamenti. Ricordo che quando allenavo il Sint-Truiden stavo cercando di vincere il campionato anche con loro nel gioco", ha dichiarato.