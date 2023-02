Tudor perde la testa: a fine partita si scaglia contro l'assistente in panchina!

TOLOSA (FRANCIA) - Quando l'arbitro ha fischiato la fine della partita, Igor Tudor non si è più trattenuto e ha potuto sfogare tutta la sua energia, adrenalina e furia accumulate durante la gara vinta dall'Olympique Marsiglia sul campo del Tolosa. Un 2-3 che ha tenuto la sfida viva fino all'ultimo e col risultato in bilico, ma che alla fine ha premiato la squadra degli ex "italiani" Under, autore anche di un gol, Alexis Sanchez, Veretout e Malinovskyi.