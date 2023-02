Il PSG si prepara a salutare i propri gioielli: l’Uefa impone una riduzione dei costi

Messi verso l’addio

Su Kylian Mbappè c’è sempre l’interesse del Real Madrid. Ma il mostruoso rinnovo contrattuale firmato dal francese nella scorsa stagione lo mette al riparo - almeno apparentemente - da eventuali trattative di mercato, se non altro perché sarebbero pochi i club in grado di poter soddisfare la richiesta economica del centravanti transalpino. Lionel Messi è in scadenza di contratto al termine di questa stagione, con il Psg ancora impossibilitato a concordare il rinnovo di un contratto che attualmente garantisce al nazionale argentino uno stipendio al netto delle imposte di 31 milioni. Il suo ex club, il Barcellona, ha dichiarato il proprio interesse a riportare Messi a casa sua, l'Inter Miami ha presentato un'offerta al 35enne che avrebbe scartato l’ipotesi di chiudere la carriera in l'Arabia Saudita. Il contratto di Neymar scade fra due anni e mezzo, il giocatore brasiliano non sembra essere un affare per i grandi club considerando che ha già compiuto 31 anni.