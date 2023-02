Bufera in Francia: "Hakimi accusato di violenza sessuale"

Il racconto della donna

Stando a quanto riporta il quotidiano francese la donna, 23 anni, avrebbe raccontato di essere entrata in contatto con il 24enne esterno marocchino del Paris Saint Germain via social a metà gennaio, poi sabato scorso (25 febbraio) lo avrebbe raggiunto nella sua casa a Boulogne su un Uber prenotato dallo stesso calciatore. Lì le cose sarebbero sfuggite di mano e la ragazza sarebbe riuscita a scappare facendosi venire a prendere da un amico. Hakimi, che ha saltato le ultime due gare di Ligue 1 con Lille e Marsiglia per un infortunio, si sarebbe trovato solo a casa visto che moglie e figli erano in vacanza a Dubai.