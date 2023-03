"Hakimi accusato di stupro: la ricostruzione della notte con la vittima"

Hakimi accusato di stupro, parla l'avvocato: "Ecco cos'ha detto in audizione"

Hakimi, la ricostruzione sul caso di stupro

Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe cominciato qualche settimane fa con Hakimi, attualmente in separazione dalla moglie, avrebbe scritto alla giovane tramite Instagram. Il giocatore l'avrebbe invitata a cena in un ristorante e anche in una discoteca di Parigi, ricevendo però un rifiuto dalla donna. Alla fine avrebbe ceduto alle avance, concordandosi per un appuntamento nella casa di Hakimi, che avrebbe commissionato e pagato un mezzo di trasporto per lei. Durante la serata, sempre secondo la ricostruzione, il terzino avrebbe iniziato a baciarla e toccarla senza il suo consenso, fino a quando non è riuscita a scappare grazie all'aiuto di un amico che l'ha portata via. Il 26 febbraio la donna si è recata in una stazione di polizia nel dipartimento francese di Val-de-Marne per parlare dell'aggressione sessuale, senza voler però sporgere denuncia contro di lui per non sottoporsi a esami medici o ginecologici.