Hakimi e la rivelazione agli amici dopo l'accusa di stupro: "È una trappola"

PARIGI (FRANCIA) - Achraf Hakimi non ha ancora parlato pubblicamente dopo essere stato accusato di presunto stupro dalla Procura di Nanterre. L'ex Inter si è confidato con i suoi amici più intimi raccontando loro le sue impressioni sull'intricata vicenda. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano spagnolo 'Fiesta', uno dei migliori amici del giocatore del Paris Saint-Germain avrebbe avuto modo di condividere le sensazioni del calciatore il quale - secondo il programma iberico 'Telecinco' - gli avrebbe assicurato che qualcuno gli " aveva teso una trappola " e che si sentiva " preso in giro " senza però specificare i destinatari delle sue dichiarazioni.

Hakimi, silenzio prolungato

Al momento il giocatore continua a trincerarsi nel silenzio, così come sua moglie, l'attrice Hiba Abouk, che non si è pronunciata sull'accusa che vedrebbe protagonista il marito. La donna avrebbe cancellato alcune delle foto in compagnia dello stesso Hakimi, pubblicate sui social: un gesto che, forse, vale più di mille parole. L'ex interista attende intanto sviluppi sull'inchiesta aperta d'ufficio dalla Procura di Nanterre dopo che la presunta vittima, una giovane di 24 anni, si è recata al commissariato di Val-de-Marne per raccontare la sua versione dei fatti senza voler però sporgere denuncia contro il marocchino per non sottoporsi a esami medici o ginecologici.

