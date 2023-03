Psg, Al Khelaifi rischia grosso: denunciato per molestie dal suo maggiordomo

PARIGI - Non è un momento particolarmente propizio per il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaïfi. La sua squadra stellare è stata eliminata dalla Champions League e lui stesso è stato chiamato in causa da un ex dipendente che nei giorni scorsi lo ha denunciato alle autorità locali per non aver rispettato la legge sui diritti dei lavoratori.

La vertenza del maggiordomo

Hicham Karmoussi, ex maggiordomo marocchino del presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi, giovedì scorso ha presentato una denuncia a Parigi contro il suo ex capo. Il signor Karmoussi ha denunciato di aver lavorato in nero - senza mai essere stato messo in regola - e di aver subito vessazioni morali, violenze psicologiche, minacce e condizioni di lavoro contrarie alla dignità umana. "Hicham Karmoussi ha lavorato per anni senza contratto - ha affermato il legale del maggiordomo - il mio assistito non aveva neppure il permesso di soggiorno”. Ma la denuncia del signor Karmoussi non è l’unica: nel dicembre scorso, Hicham Bouajila - ex "consigliere personale" del leader qatariota - aveva rivendicato i propri diritti lavorativi dopo essere stato messo sotto contratto come insegnante di tennis alla Smash Academy di Doha. Proprio come è accaduto al maggiordomo Hicham Karmoussi.