"L'Al Hilal pronto ad offrire 400 milioni all'anno per Messi"

L'Arabia Saudita sarebbe pronta a ricoprire d'oro Lionel Messi. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano argentino Olè, l'Al Hilal starebbe pensando ad un'offerta di 400 milioni all'anno per convincere il fuoriclasse argentino, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e lontano dal rinnovo con il club parigino, ad accettare l'offerta saudita. Messi è già testimonial dell'ente del turismo dell'Arabia Saudita, come del resto Cristiano Ronaldo, che milita nell'Al Nassr.