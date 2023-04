Ligue 1: gol di Under e doppio Vitinha, il Marsiglia torna secondo

MARSIGLIA (FRANCIA) - Missione compiuta per il Marsiglia, che nell'ultimo match della 31ª giornata ha superato per 3-1 il Troyes tra le mura amiche del Velodrome. Con gli ex romanisti Veretout e Under titolari, la squadra di casa ha sbloccato il match dopo appena due minuti con Vitinha (assist dell'ex interista Alexis Sanchez) per raddoppiare poi prima del riposo proprio con Under (40'). Nella ripresa poi il tris firmato ancora da Vitinha (64') e il gol della bandiera ospite siglato nel finale da Balde (91') che non rovina la festa al Marsiglia, che torna così secondo in classifica scavalcando il Lens (sconfitto il giorno prima sul campo del Psg e ora a -1).