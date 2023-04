Ligue 1, Angers-Psg 1-2: Messi crea, Mbappé trasforma

ANGERS (Francia) - La 32ª giornata di Ligue 1 si è aperta con l'anticipo testacoda tra la capolista Psg e la cenerentola Angers. E' finita come da copione, con il successo per 2-1 dei parigini, che risolvono la pratica già nei primi 45 minuti con le giocate meravigliose di Messi e Mbappé. Al 9' genialata di Messi, che premia l'inserimento di gran carriera di Bernat, palla in area per Mbappé che non perdona. Al 26' Messi spedisce direttamente in porta Mbappé con un visionario assist, Kylian ringrazia, salta anche Bernardoni e fa 2-0 e doppietta. Nel finale di gara il gol della bandiera dei padroni di casa con Thioub.