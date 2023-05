"Messi figlio di p...": l'ira dei tifosi del Psg, nel mirino anche Verratti

PARIGI (Francia) - Dopo le vicissitudini delle ultime ore che hanno visto Messi protagonista prima della sanzione per la partenza non autorizzata e poi della comunicazione del mancato rinnovo da parte dei vertici del Psg, a scendere in campo sono gli ultras dellla squadra francese. Con un blitz sotto gli uffici del club, l'ala più radicale del tifo parigino ha sfogato la sua rabbia: fumogeni, striscioni e una pioggia di insulti nei confronti dell'argentino (il classico "hijo de p..."). Poi l'attenzione si è spostata su altre figure invise e ormai non più gradite: il tecnico Galtier, Marco Verratti e Neymar, anche loro bersagliati dai cori dei tifosi.