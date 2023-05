Messi chiede perdono al Psg dopo la rottura: il messaggio per i compagni

ROMA - Con un video sul proprio Instagram ufficiale, l'attaccante argentino del Psg Leo Messi chiede perdono. Ecco cosa ha detto: "Mi pento e mi scuso con i miei compagni, il club e i tifosi", è questo il messaggio della Pulce, dopo la fuga di due giorni in Arabia Saudita senza aver chiesto il permesso alla società. Un gesto che ha fatto infuriare il Psg che ha sospeso così l'ex Barça per due settimane. Salterà due turni di campionato e durante questo periodo non riceverà lo stipendio. A quanto pare però, l'argentino ha capito la lezione e umilmente si è scusato con tutti.