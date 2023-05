Hakimi dimentica i guai: festa con 6 ragazze in discoteca a Madrid

Festa in discoteca con 6 ragazze

Hakimi è arrivato a Madrid per incontrare la famiglia e gli amici con i quali si è concesso cene ai ristoranti e uscite nelle discoteche della città. In una di queste è stato avvistato, spensierato, in compagnia di 6 o 7 ragazze all'interno del suo privé, mentre la sicurezza lo circondava. Da quanto viene raccontato, Hakimi non sembrava né preoccupato né in crisi, anzi era piuttosto felice e si sarebbe divertito moltissimo.