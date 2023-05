Tolosa-Nantes shock, giocatori rifiutano la maglia arcobaleno: esclusi

TOLOSA (FRANCIA) - In campo non si sono viste reti e al dire il vero anche poco spettacolo. Prima del fischio d'inizio del match tra Tolosa e Nantes però i colpi di scena non sono mancati. In occasione giornata internazionale contro l’omofobia del 17 maggio infatti la Ligue 1 si è impegnata creando delle maglie arcobaleno che i calciatori avrebbero dovuto indossare prima della gara.

I dissidenti

Peccato che alcuni di loro, di cui non sono stati rivelati i nomi, abbiano deciso di non volersi esporre sul tema e per questo siano stati messi fuori. Stando a quanto riportato dalla stampa francese tra i giocatori che si sono rifiutati di indossare le maglie contro l’omofobia ci sono Zakaria Aboukhlal, attaccante marocchino, Said Hamulic e Moussa Diarra .In casa Nantes ad aver rifiutato l'iniziativo è stato Mostafa Mohamed.

Il comunicato del Tolosa

"In occasione della giornata internazionale contro l’omofobia del 17 maggio, il Tolosa Football Club e tutto il calcio professionistico si sono mobilitati contro l’omofobia durante questa 35esima giornata di Ligue 1 . Tuttavia, i giocatori della squadra professionistica erano in disaccordo sull’associazione della loro immagine con i colori dell’arcobaleno che rappresentano il movimento LGBT. Pur rispettando le scelte individuali dei suoi giocatori, e dopo numerosi scambi, il Tolosa Football Club ha scelto di escludere i suddetti giocatori dall’incontro in programma questa domenica alle 15 allo stadio del Tolosa. Il Tolosa desidera ricordare che 18 nazionalità e 5 continenti sono rappresentati all’interno della sua forza lavoro professionale. L’apertura al mondo è parte integrante del DNA del club. I nostri giocatori sono scelti per le loro qualità umane indipendentemente dalle loro credenze o convinzioni. Infine, il Tolosa Football Club desidera ricordare il suo impegno di lunga data nella lotta contro l’omofobia e ogni forma di discriminazione. Da oltre due decenni il Club ha intrapreso e sostenuto numerosi progetti per promuovere i valori del rispetto, della tolleranza e della condivisione. Attraverso la nostra Fondazione, continueremo a impegnarci quotidianamente con i nostri giocatori, i nostri dipendenti, i nostri volontari, i nostri partner e la nostra comunità per educare, sensibilizzare e creare un ambiente sereno, inclusivo e tollerante", questo il comunicato del club francese.