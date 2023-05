LIONE (FRANCIA) - Nell'anticipo della 36ª giornata di Ligue 1 il Lione supera con un tris il Monaco, che ora rischia di perdere il quarto posto che vale la Champions League nelle ultime due giornate rimaste. Lacazette, Caqueret e Cherki confezionano il 3-1, inutile il gol di Ben Yedder su rigore in apertura dopo appena due minuti. Il Lione rimonta e vince, tenendo Aouar, promesso sposo della Roma, in panchina per tutta la gara. Classifica Ligue 1