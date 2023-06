Sergio Ramos, addio social al Psg: "Due anni speciali"

Sergio Ramos: "Grazie per questi due anni speciali"

Il difensore classe 1986 saluta il Psg con un post su Instagram: "Domani sarà un giorno speciale, domani dirò addio a un'altra tappa della mia vita, addio al PSG. Non so in quanti posti possa sentirmi a casa, ma senza dubbio il PSG, i tifosi e Parigi sono uno di questi. Grazie per due anni speciali nei quali sono stato in grado di giocare in ogni torneo e di dare tutto quello che avevo. Affronterò nuove sfide, indosserò altri colori, ma prima di tutto per l'ultima volta: Allez Paris!".