Neymar saluta Messi con un rimpianto: "Non è andata come pensavamo"

PARIGI - Messi, Cristiano Ronaldo e Benzema, tutti e tre insieme. Non in una sola squadra, ma nel campionato saudita. Leo ha salutato il Psg con una sconfitta ma ha celebrato la vittoria della Ligue 1, e chissà che la sua prossima avventura non sia in Arabia, dove potrebbe finire anche Karim "The Dream" dopo l'addio ufficiale al Real Madrid. CR7 aspetta, intanto Messi incassa un bellissimo messaggio social da parte dell'amico e compagno di squadra Neymar.