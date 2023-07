Ufficiale, Vieira è il nuovo allenatore dello Strasburgo

STRASBURGO ( FRANCIA ) - Patrick Vieira è il nuovo allenatore dello Strasburgo . Dopo l'ultima esperienza allla guida del Crystal Palace in Premier League, l'ex centrocampista francese di Milan , Arsenal , Juventus , Inter e Manchester City riparte dalla Ligue 1.

Strasburgo, Vieira è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

Dopo l'esonero dal Crystal Palace avvenuto il 17 marzo scorso, Vieira torna ad allenare in Francia (dal 2018 al 2020 al Nizza). Lo Strasburgo ha nominato ufficialmente Vieira come nuovo allenatore. Ecco il comunicato pubblicato dal club alsaziano sui propri canali ufficiali: "Patrick Vieira (47) ha firmato oggi un contratto triennale con il Racing Club de Strasbourg Alsace, diventandone il nuovo allenatore. Formatosi nell'AS Cannes, l'ex centrocampista internazionale (107 presenze), campione del mondo nel 1998 e campione d'Europa nel 2000, ha avuto una carriera di grande successo con alcuni dei club più prestigiosi d'Europa (Milan, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City), prima di diventare allenatore, prima con le giovanili del Manchester City e poi responsabile della prima squadra del New York City (MLS), dell'OGC Nice (Ligue 1) e del Crystal Palace (Premier League)".