2023, la grande fuga dal Psg: Messi, Mbappé, Neymar, Verratti. Aveva ragione Di Campli

Donato Di Campli, all'epoca suo procuratore , disse che Marco Verratti era finito in una prigione dorata a nome Psg. Tanto che lo stesso agente provò a portarlo al Barcellona, ma non ebbe successo. Al Parco dei Principi, dove sabato i campioni di Francia debutteranno contro il Llorient, spifferano che Veratti vorrebbe tanto fiondarsi in Arabia Saudita, dove gli offrirebbero 40 milioni netti all'anno per quattro anni ma Nasser Al-Khelaifi da questo orecchio non ci sente. Già la grana Mbappé gli ingrossa il fegato da un anno, figurarsi se gli va di favorire i carissimi rivali della Saudi League, tanto cara a Bin Salman.

Le spese del Paris Saint Germain

Da qualche parte deve essere scritto: nel 2023 non ci sia mai pace per il club parigino che, da quando è di proprietà qatariota (2011), secondo un calcolo per difetto ha speso oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro sul mercato per non vincere mai la Champions League. Prima, Messi ha scelto la Mls dove sta già facendo sfracelli con l'Inter Miami. Poi, è esploso il caso Mbappé, arrivato sino all'Eliseo echiamando in campo Macron quando si trattò di prolungare il contratto sino al 2024. Di più, tuttavia, persino Monsieur Le Président non ottenne poiché la fatidica opzione sul 2025 rimarrà lettera morta. Adesso, a quattro giorni dall'esordio in campionato, a puntare i piedi è Neymar che desidera tornare al suo amato Barcellona. I tifosi, che il brasiliano a più nriprese hanno contestato, sono disorientati, per non dire imbelviti. Nemmeno l'acquisto di Gonçalo Ramos dal Benfica, valutazione 80 milioni, li ha addolciti. Luis Enrique ha smentito di volersene andare prima ancora di incominciare, sebbene sappia che il capitano della Francia sia disposto a vivere anche un anno in tribuna, pur di non darla vinta a Nasser. Morale: anche i ricchi piangono. E non vincono.