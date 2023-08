Lafont esce in barella dopo un impatto shock alla testa: "Credo sia grave"

Lafont, infortunio shock

L'estremo difensore francese è infatti crollato a terra dopo un tremendo impatto con Zakaria Aboukhlal del Tolosa: nel tentativo di impedire al marocchino di andare in rete, Lafont ha prima sbattuto la testa sul palo per poi ritrovarsi la gamba del giocatore avversario dritta nel torace. Un impatto terrificante, come confermato dal Nantes in un comunicato ufficiale: "Il portiere ha riportato una frattura alla costola e uno pneumotorace. Starà lontano dal campo per diverse settimane".

Lafont ringrazia tutti su Twitter

Il giocatore è stato trasportato in barella poco dopo l'infortunio, nonostante i tentativi di rimetterlo in sesto da parte dei medici in campo per poi essere trasportato direttamente all'ospedale universitario di Nantes. Un infortunio a dir poco scioccante che lo stesso Lafont ha provato a spiegare con un tweet: "Buonasera a tutti, probabilmente avrete visto lo shock di oggi, è stato abbastanza violento e credo sia grave purtroppo... in attesa di una diagnosi e di saperne di più per il futuro volevo già ringraziarvi per i vostri messaggi. A presto, Alban".