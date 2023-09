ROMA - "Rimango sulla mia posizione, che è quella di non divulgare le conversazioni private che ho con i vari giocatori". Luis Enrique, allenatore del Psg, replica così nella conferenza stampa in vista del Lione, a chi gli chiede del futuro di Verratti e, in particolare, se tra i due ci sia stato un colloquio in chiave mercato: "Non ho altro da dire - ha proseguito Luis Enrique - certi discorsi, e anche i consigli che ho voluto dargli, restano nell'ambito privato".