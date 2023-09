Psg, Luis Enrique infuriato con Donnarumma: grida e calcio alla panchina

ROMA - Non sembra un buon momento per gli italiani del Psg: dopo lo "strappo" tra Verratti e il tecnico Luis Enrique, anche Donnarumma è finito nel mirino dell'allenatore spagnolo. Quest'ultimo, infatti, è stato protagonista di una plateale sfuriata contro il proprio portiere, nel corso della gara vinta dal Psg contro il Lione per 4-1.