Real Madrid, il nuovo Bernabeu è mozzafiato: il campo va sotto terra!

ROMA - Definirlo avveniristico è poco. Il nuovo Santiago Bernabeu sembra davvero teletrasportato a Madrid dal futuro: in uno spettacolare video postato dal Real, il nuovo impianto si presenta in tutto il proprio splendore. Il Bernabeu sarà dotato di un tetto mobile che potrà essere chiuso o riaperto nell'arco di circa un quarto d'ora. Ma è il terreno di gioco a lasciare a bocca aperta gli spettatori. Il campo del Bernabeu, infatti, sarà retrattile: grazie a un ingegnoso sistema di rotaie il terreno potrà essere spostato in una galleria sotterranea. Il motivo? Preservare il campo in un ambiente dove non solo non sia a contatto con fattori dannosi, ma anche dove è stato ricreato una sorta di ecosistema perfetto con ventilazione, luci e irrigazione che manterranno sempre perfetto il terreno. Non solo: per qualsiasi evento non calcistico (concerti o altro), il campo potrà semplicemente essere spostato e l'erba non subirà danni.