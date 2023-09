"Grosso sarà il nuovo allenatore dell'Olympique Lione: c'è l'accordo"

ROMA - Secondo quando riportato da l'Equipe, il prossimo allenatore dell' Olympique Lione sarà Fabio Grosso . Secondo la ricostruzione del quoidiano transalpino, infatti, il campione del mondo del 2006, nella mattinata di oggi, avrebbe raggiunto l'accordo con il Lione e sarebbe atteso per domani in Francia per la firma del contratto.

L'inizio disastroso costato l'esonero a Blanc

In Ligue 1 il Lione ha raccolto solo un punto in 4 giornate, ruolino che lo relega all'ultimo posto in classifica e che è costato l'esonero a Laurent Blanc: al posto di quest'ultimo il Lione avrebbe scelto Grosso per risalire la graduatoria.