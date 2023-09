Bufera sul Psg per le cessioni in Qatar: la Uefa indaga

PARIGI (Francia) - Guai in vista per il Paris Saint Germain. L’Uefa starebbe prendendo in esame le relazioni tra il club e il paese della penisola arabica. Nel mirino ci sono le cessioni di Verratti, Abdou Diallo e Draxler che hanno portato nelle casse del club parigino oltre 80 milioni di euro. Gli inquirenti dell’Uefa indagano sulla vicinanza tra il Psg e i club che hanno acquisito i cartellini dei calciatori e il relativo diritto alle prestazioni sportive degli stessi. Qualora l’Uefa dimostrasse che i contratti di compravendita sono stati firmati tra due parti correlate, verrebbe confermata una violazione del Fair Play Finanziario.