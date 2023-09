Il presidente del Marsiglia difende Tudor: "Ciò che ha sofferto non lo augurerei a nessuno"

Marsiglia, Longoria: "Tudor aveva tutti contro"

Il presidente ha parlato così del rapporto dell'allenatore croato con la piazza: "Non augurerei neanche al mio peggior nemico ciò che ha passato Tudor nella scorsa stagione. Si è ritrovato in un club dove tutti erano contro di lui, dentro e fuori dal campo. C'era una vera e propria organizzazione per aumentare la tensione contro di lui. Alcuni chiedevano il ritorno di Sampaoli, altri di dare potere ai calciatori. Ci sono state varie iniziative di gruppi di tifosi per esonerarlo. Sembrava che il pre campionato fosse come l'ultima giornata di campionato, ci si giocava la vita. Non era una situazione normale".