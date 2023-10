Ligue 1, Reims-Lione 2-0: seconda sconfitta per Fabio Grosso

La cura Fabio Grosso a Lione non sta funzionando. Seconda partita in Ligue 1 e seconda sconfitta per l'ex allenatore del Frosinone che ha perso con il punteggio di 2-0 nella trasferta contro il Reims. A decidere la sfida un gol per tempo: sui titoli di coda della prima frazione di gioco è arrivato il colpo di Munetsi su assist del giapponese Ito, poi nella ripresa Abdelhamid ha firmato il bis di testa.