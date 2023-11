Mbappé risponde a Luis Enrique: "Se dice che non gioco bene..."

ROMA - "Vado in campo per vincere, penso a quello, il contratto in scadenza non mi pesa": Kylian Mbappé ha rotto il silenzio stampa in nazionale, tornando in conferenza dopo una lunga assenza alla vigilia del match di qualificazione a Euro 2024 contro Gibilterra. "Qui con la Francia la leadership è condivisa - ha detto l'attaccante, capitano dei Bleus - Perciò avevamo deciso che a volte avrei parlato io, a volte Griezmann, a volte Maignan. Ora è di nuovo il mio turno". Inevitabili le domande sul contratto col Psg che scade a giugno, e che lo ha portato anche allo scontro con il suo club. "Sono venuto qui come capitano della squadra francese e vorrei rimanere tale anche per i giorni a venire - il dribbling di Mbappé - Se questa domanda è importante per voi, dovete venire al campo del Psg, me lo chiedete e se sono in conferenza stampa rispondo. Ora, la Francia prima di tutto". In ogni caso, ha aggiunto Mbappè, "non è una cosa che mi pesa, in campo non penso a questo, penso solo a giocare, a vincere titoli, ho sempre fatto così, ho sempre avuto tante cose da sopportare fuori e questo non mi ha impedito di raggiungere ciò che ho ottenuto".