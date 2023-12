Fabián Ruiz, infortunio shock: esce in barella e viene portato in ospedale

Il Paris Saint-Germain continua a vincere in campionato, ma non senza fatica. La vittoria contro il Le Havre permette alla squadra di Luis Enrique di restare in vetta alla Ligue 1, ma lo 0-2 finale arriva dopo diversi problemi. Prima dell'espulsione di Donnarumma per un intervento brutale, Fabián Ruiz era uscito dal campo in barella per un brutto infortunio.