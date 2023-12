Ligue 1: vola il Marsiglia di Gattuso, il Nizza di Farioli torna secondo

LORIENT (FRANCIA ) - Terzo successo di fila in campionato per il Marsiglia di Gennaro Gattuso (il quarto se si aggiunge quello di Europa League contro l'Ajax), che vince 4-2 sul campo del Lorient. Primo tempo tutto di marca OM con Mbemba, Aubameyang e Balerdi che, tra il 3' e il 33', portano gli ospiti sul 3-0. Il Lorient tenta la reazione, che si concretizza con la rete di Faivre al 41', ma un minuto dopo Aubameyang (doppietta per lui) inchioda il risultato sul 4-1 prima dell'intervallo. Nella ripresa i padroni di casa si rifanno sotto con la rete al 52' firmata da Mendy. Accorciate le distanze il Lorient prova il tutto per tutto ma, nonostante la superiorità numerica acquisita per l'espulsione di Clauss all'80', il risultato non cambia e Gattuso può festeggiare i tre punti. Con questa vittoria il Marsiglia sale a 23 punti e aggancia al sesto posto il Lens e il Reims, quest'ultimo battuto invece in trasferta per 2-1 dal Nizza di Farioli che torna così al secondo posto, a -4 dal Psg (vittorioso il giorno prima sul Nantes). La sfida dell'Allianz Riviera si decide tutta nel secondo tempo: vantaggio di Laborde al 10' della ripresa per i padroni di casa, pari di Abdelhamid al 33' e gol vittoria dell'ex Sassuolo e Atalanta Boga quattro minuti dopo