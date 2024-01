Gattuso, allenerà anche il figlio: ha firmato con il Marsiglia

L'Olympique Marsiglia continua a lavorare per migliorare il settore giovanile, in attesa di segnali positivi dalla prima squadra. Tra i giovani acquisti ufficializzati nelle ultime ore, compare anche il profilo di Francesco Gattuso, figlio dell'attuale allenatore dell'OM. Firma sul contratto e prima esperienza in Francia per il 17enne.