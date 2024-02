Ligue1: il Monaco cade contro il Tolosa, il Rennes si avvicina alla zona Conference

PARIGI (Francia) - Nella ventiduesima giornata di campionato si ferma il Monaco che perde in casa contro il Tolosa . Il Lens non approfitta del passo falso della formazione monegasca impattando contro il Reims per uno a uno. In coda ennesime sconfitte per Clermont e Metz che ormai sembrano condannate a retrocedere.

Monaco-Tolosa

Il Monaco cade in casa allo stadio Louis II contro il Tolosa. La formazione ospite trova il vantaggio poco prima dell’intervallo grazie a una rete del centrocampista elvetico Vincent Sierro. in avvio di ripresa i monegaschi riportano il risultato in equilibrio con il pareggio firmato da Akliouche. A venti minuti dal termine, il difensore capoverdiano Logan Costa regala il successo al Tolosa sfruttando al meglio un rimpallo in area avversaria.

Monaco-Tolosa 1-2, tabellino e statistiche

Reims-Lens

Il Lens non approfitta del passo falso del Monaco e trova soltanto un pareggio contro il Reims. I giallorossi non giocano una partita pienamente convincente, e sono costretti a rincorrere dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Diakite. La reazione del Lens è immediata: prima dell’intervallo Said ristabilisce la parità.

Reims-Lens 1-1, tabellino e statistiche

Strasburgo-Lorient

Tonfo casalingo dello Strasburgo che viene travolto in casa dal Lorient. Gli ospiti trovano il doppio vantaggio già nel primo tempo: l’ivoriano Bamba sblocca dopo appena due minuti, poi l’attaccante africano raddoppia nel recupero del primo tempo. Gli ospiti mandano agli archivi la partita in avvio di ripresa: Ponceau sfrutta al meglio l’assist di Bakayoko. Lo Strasburgo a quel punto reagisce trovando il gol del difensore Guilbert, ma è un sussulto al quale i padroni di casa non danno seguito: al fischio finale festeggia il Lorient.

Strasburgo-Lorient 1-3, tabellino e statistiche

Montepellier-Metz

Altra sconfitta senza appello per il Metz che cade a Montpellier e vede il baratro della retrocessione. I padroni di casa sbloccano il risultato dopo tre minuti con un gol di Sylla. Il Metz fatica a costruire le proprie trame offensive, in avvio di ripresa Sagnan firma il raddoppio, a quattro minuti dal termine Savanier realizza il rigore del tre a zero.

Montepellier-Metz 3-0, tabellino e statistiche

Rennes-Clermont

Prova convincente dei rossoneri che conquistato un rotondo successo contro il Clermont, ormai avviato verso una libera. I padroni di casa sbloccano il risultato alla mezz’ora grazie a una rete messa a segno da Omari. Prima dell’intervallo Blas sbaglia il rigore del possibile due a zero. Il Rennes raddoppia al 58’ con Terrier, ma quattro minuti dopo gli ospiti riaprono la sfida grazie al gol di Matsima. Le speranze del Clermont durano poco: al 64’ Terrier segna ancora chiudendo la partita.

Rennes-Clermont 3-1, tabellino e statistiche

Ligue1, la classifica