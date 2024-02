Gattuso esonerato dall'Olympique Marsiglia: le scuse non bastano

Rino Gattuso al passo d'addio . L'ex allenatore del Milan sta per essere ufficialmente sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra dell' Olympique Marsiglia . Per Ringhio, l'esonero arriva dopo l'ennesimo ko, maturato lo scorso weekend contro un Brest ridotto in dieci uomini . Sconfitta che ha allontanato ulteriormente l'OM dalla zona Europa.

Gattuso esonerato dall'OM: a breve l'ufficialità

Come confermato dai colleghi de L'Èquipe, il Marsiglia ha già comunicato a Rino Gattuso la propria decisione. Sarà divorzio tra le parti, con l'ex centrocampista rossonero pronto a dire addio alla formazione francese. Nel dopo gara di Brest-Marsiglia, del resto, il trainer calabrese aveva già chiesto scusa ai tifosi marsigliesi. Ma non è bastato.

Così Gattuso, nel suo ultimo intervento da allenatore dell'OM: "Devo chiedere scusa ai tifosi e alla società. Abbiamo toccato il fondo, dobbiamo assumerci la responsabilità. Non dobbiamo dire altro, non parlare dell’arbitro o altro. Ora dobbiamo guardarci alle spalle in classifica e non parlare di Europa. Bisogna concentrarsi sul prendere i punti necessari, concentrarsi sul lavoro e non trovare scuse. La sconfitta è meritata, la squadra è in difficoltà. Tutto quello che posso dire è che sono deluso di me stesso".

Gattuso, le indiscrezioni sul sostituto

Secondo L'Equipe i dirigenti del club francese stanno considerando come suo successore Christophe Galtier, attualmente tecnico in Qatar dell'Al-Duhail. Come traghettatore, fino alla fine della stagione, si pensa a Jean-Louis Gasset, ultimo ct della Costa d'Avorio che si è dimesso dopo la fase a gironi conclusa al terzo posto.