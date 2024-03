Ligue 1, pareggio tra Monaco e Psg: l'anticipo termina 0-0

Reti bianche tra Monaco e Paris Saint Germain nel match giocato questa sera. Le due squadre si sono affrontate per l'anticipo della 24a giornata della Ligue 1, con la squadra di Luis Enrique che interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive ottenute in tutte le competizioni.

Monaco-Psg, la partita

Il Monaco ha spaventato il Psg dopo venticinque minuti, quando Ben Yedder è andato in rete. L'arbitro ha annullato la marcatura dell'attaccante del Monaco per fuorigioco, lasciando invariato il punteggio sullo 0-0. Il match è proseguito in equilibrio, con le due squadre che hanno effettuato gli stessi tiri (14) e con un expected goal leggermente superiore per la squadra di Hutter (1.81 contro 1.47). Il Psg resta al comando della classifica, grazie al rassicurante vantaggio di 12 punti sul Brest. Il Monaco, invece, non riesce ad agganciare il secondo posto della classifica, con il Brest che resta sopra di una lunghezza.