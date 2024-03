Ligue 1, rallenta il Nizza di Farioli: male anche Lione e Rennes

Ligue 1, Tolosa-Nizza

Brutto ko esterno per la squadra allenata dall'italiano Francesco Farioli che perde a Tolosa e si allontana dal terzo posto occupato dal Monaco. Il Nizza trova il vantaggio nel primo tempo grazie al gol dell'attaccante nigeriano Terem Moffi. Ma nella ripresa i rossoneri perdono quota, e i padroni di casa ribaltano il risultato nel giro di cinque minuti: al 65' l'olandese Dallinga firma il pareggio, poco dopo il centrocampista Gboho - su assist di Dallinga - trova il raddoppio. Ennesimo passo falso per la squadra di Farioli che ha ottenuto soltanto due punti nelle ultime cinque partite di campionato.

Tolosa-Nizza 2-1, tabellino e statistiche

Brest di misura

Trasferta vittoriosa per il il Metz che sul campo del Nantes si impone 2-0 e abbandona l'ultimo posto della classifica, grazie alle reti di Mikautadze (rigore) e Udol nella ripresa. Vince anche il Brest che col minimo sforzo batte il Le Havre 1-0, con il colpo vincente assestato da Lees-Melou al 34', e conferma il secondo posto in classifica a quota 46 punti. Finisce invece 2-2 la sfida salvezza tra Montpellier e Strasburgo, ora entrambe fuori dalla zona retrocessione.

Brest-Le Havre 1-0, tabellino e statistiche

Montpellier-Strasburgo 2-2, tabellino e statistiche

Nantes-Metz 0-2, tabellino e statistiche

Rennes e Lione ko

Colpo da tre punti in zona salvezza per il Lorient che dalla trasferta di Rennes torna a casa con una vittoria: 2-1 il finale. Primo tempo senza reti e gara che si ravviva nella ripresa. Gli ospiti passano in vantaggio, al 59', con il tocco vincente di Bamba. Il Lorient non molla la presa e Kroupi raddoppia il parziale al 90'. La reazione del Rennes arriva in pieno recupero con il gol di Gouiri al 94' che fissa il risultato del definitivo 2-1. Balzo in avanti per il Lorient che nella zona rossa della classifica aggancia il Nantes a quota 25 punti; il Rennes naviga tranquillo con 35 punti. Serata storata anche per il Lione che era reduce da quattro successi di fila: fa festa il Lens (sesto) con il punteggio di 3-0 in trasferta.

Rennes-Lorient 1-2, tabellino e statistiche

Lione-Lens 0-4, tabellino e stastische