Ligue 1, frena il Brest: il Lens vince ed è quarto

La 25ª giornata di Ligue 1 vede il Brest rallentare, battuto dal Lens che si porta al quarto posto. La sfida termina 1-0 con la rete decisiva di Aguilar alla mezz'ora di gioco. Con questo risultato il Brest resta secondo, a 9 punti di distanza dal Psg capolista. Il Lens invece scavalca Nizza e Lille, prendendosi il quarto posto. Nell'altra partita della giornata il Lione si impone per 2-0 in casa del Lorient. I gol tutti nella ripresa, con Tagliafico al 52' e Balde al 64'. In classifica il Lione sale al decimo posto con 31 punti, mentre il Lorient scivola pericolosamente vicino alla zona retrocessione.