Ligue 1, pokerissimo Monaco: travolto il Metz 5-2

Pokerissimo in trasferta: il Monaco ha travolto a domicilio il Metz col finale di 5-2. Minamino ha aperto le marcature, Akilouche ha raddoppiato e Vanderson ha messo la partita definitivamente in discesa: 3-0 al 16'. Il Metz non è riuscito a riaprire la partita. Balgoun ha assistato il colpo del ko, Diallo ha accorciato le distanze prima che Sane a ancora Balgoun fissassero i conti sul 2-5 finale per il momentaneo -10 dal Psg capolista.