PSG, Sergio Rico può tornare ad allenarsi dopo l'incidente shock e il coma

Sergio Rico, portiere del Paris Saint-Germain, ha ricevuto il via libera dai medici per tornare ad allenarsi dopo il grave incindente con un cavallo dello scorso 28 maggio che l'aveva mandato in coma per ventisei giorni. Dopo aver passato diverse settimane in terapia intensiva, l'estremo difensore spagnolo ha dichiarato di aver perso 20 chili.