Ligue 1, colpo Tolosa in rimonta contro il Rennes. Tris per lo Strasburgo

Il Rennes cade in casa nella 29esima giornata della Ligue 1. Doue illude in avvio perché Casseres e Diarra ribaltano la situazione (1-2) prima del riposo e permettono al Tolosa di conquistare tre punti in esterna nel sabato del massimo campionato francese. Con questo successo il Tolosa sale all’undicesimo posto non permettendo al Rennes (nono) di avvicinarsi alla zona che vale la qualificazione alla prossima edizione della Conference League (la sesta posizione è occupata dal Lens).

Rennes-Tolosa 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Ligue 1, Strasburgo ok

Lo Strasburgo invece supera il Reims per 3-1. Ospiti in vantaggio con Nakamura e poi in dieci uomini per il rosso incassato da Kone nel finale di primo tempo. La rimonta dei padroni di casa con un rigore dell'eterno Gameiro, le altre reti di Sylla e Dion. Con questo successo lo Strasburgo si porta a 36 punti in classifica, sempre più vicino alla salvezza, mentre il Reims resta fermo a quota 40.

Strasburgo-Reims 3-1: cronaca, tebellino e statistiche