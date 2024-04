Ligue 1, il Lione batte il Brest. Colpo esterno del Nantes

Gol, emozioni e spettacolo nel 4-3 tra Lione e Brest, gara valevole per la 29esima giornata della Ligue 1. Gli uomini di Roy, che occupano la seconda posizione in classifica alle spalle del Paris Saint Germain, vanno sotto (gol di Tolisso), segnano tre reti (Mounie e doppietta di Del Castillo), ma subiscono la rimonta dei padroni di casa, che trovano il pareggio grazie a Lacazette e Tagliafico. Nel finale doppia espulsione: Tagliafico e Less-Melou prendono il rosso per reciproche scorrettezze. Al settimo di recupero, fallo in area su Lacazette: l'arbitro, richiamato dal Var, assegna il penalty. Si incarica della trasformazione Maitland Niles, che realizza la rete decisiva al sedicesimo minuto di recupero.