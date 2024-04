Liga, Budimir sbaglia un rigore in modo assurdo. Poi l'incredibile sorpresa in ospedale

Ha del clamoroso il rigore fallito da Ante Budimir nel corso della gara tra l'Osasuna e il Valencia. In pieno recupero, con gli ospiti avanti uno a zero per il gol di Almeida, l'ex attaccante di Crotone e Sampdoria si presenta dal dischetto ma sbaglia in modo incredibile. Il numero 17 dell'Osasuna inciampa al momento della conclusione, il tiro diventa debole, prevedibile, col portiere del Valencia quasi incredulo che blocca senza problemi e l'attaccante che rischia addirittura di cadere.