Psg, sfuma la festa scudetto: clamoroso 3-3 con il Le Havre

PARIGI (FRANCIA) - La 31ª giornata di Ligue 1 poteva essere quella del Paris Saint-Germain campione di Francia per la decima volta in dodici anni e invece il 3-3 con il Le Havre, 15° in classifica, in casa ha rimandato ogni discorso. La squadra di Luis Enrique acciuffa il pareggio soltanto all'ultimo, quando Gonçalo Ramos al 95' trova il gol del definitivo 3-3. Un punto che porta il Psg a 70 punti in classifica, con il Monaco secondo a 58 (ma con una gara in meno) a tre giornate dalla fine.