Ligue 1, Mbappè non basta al Psg: il Tolosa vince 3-1 al Parco dei Principi

Nel giorno in cui il Parco dei Principi saluta Mbappè, il Psg crolla in casa sotto i colpi del Tolosa. La stella dei parigini sblocca il risultato, prima della reazione degli ospiti, che vanno in gol con Dallinga, Gboho e Magri. Sconfitta casalinga per gli uomini di Luis Enrique, che restano a settanta punti in classifica. Il Monaco batte in trasfera il Montpellier grazie ai gol di Ouattara e Fofana, portandosi a quota sessantaquattro.