Luis Enrique, gaffe con Keylor Navas. Poi si scusa: "Non lo sapevo"

Una vera e propria gaffe, un errore di distrazione. Luis Enrique non ha concesso neppure un minuto a Keylor Navas nella sua ultima partita al Parco dei Principi con la maglia del Psg. L'ex portiere è rimasto in panchina per tutto il tempo in occasione della gara di domenica persa 3-1 in casa contro il Tolosa. Ora il Psg è atteso dalle ultime due di campionato ma entrambe in trasferta contro Nizza e Metz.