Bufera Mbappé, l'avvertimento del Psg dopo l'addio: "Tutti sapranno la verità"

Mbappé, dura risposta del Psg

Il primo ad esporsi era stato proprio Mbappé, parlando dal ritiro con la Francia e svelando un dettaglio sulla sua ultima stagione: "Il Paris Saint-Germain mi ha detto in faccia, con violenza, che a inizio stagione non avrei più giocato. Luis Enrique e Luis Campos mi hanno salvato. Senza di loro non sarei mai sceso in campo. È per questo che sono sempre stato così grato a loro due". Ora però è arrivata la risposta del club parigino.

Psg su Mbappé: "La verità verrà rivelata"

Tramite l'agenzia stampa francese AFP, il club ha rilasciato una dura dichiarazione in risposta al suo ormai ex giocatore: "Non ha nessuna classe. Il presidente Nasser Al-Khelaïfi non ha mai imposto la minima decisione alla squadra. Ma nonostante tutto, quando Mbappé dice qualcosa tutti lo danno per scontato come se fosse vero". Non solo, il Psg ha lasciato un avvertimento, facendo intendere che la questione è ben lontana dall'essere risolta: "A tempo debito sarà rivelata tutta la verità. Per il momento manterremo la nostra dignità e professionalità per il bene del PSG, di Parigi, della Francia e dei suoi tifosi".