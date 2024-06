Paura in Ligue 1, Bentaleb vittima di un arresto cardiaco: carriera a rischio

Il malore e la carriera a rischio

La stampa francese, in attesa di conferme da parte dei diretti interessati, ha rivelato che il malore avvertito da Bentaleb sarebbe stato in realtà un arresto cardiaco. I soccorsi sarebbero intervenuti tempestivamente, salvando la vita del ragazzo grazie a un defibrillatore e ai massaggi cardiaci. Una volta in ospedale l'algerino è rimasto in osservazione per alcuni giorni, fino a ieri quando si è sottoposto a un intervento chirurgico per l'inserimento di una peacemaker che ne stabilizzerà il ritmo cardiaco. Adesso è fuori pericolo ma la sua carriera rischia di interrompersi bruscamente. Bentaleb ha un accordo con il Lille valido fino al 2026 ma il suo futuro da calciatore dipenderà dalla sua volontà e dal parere della federazione calcistica francese che, un po' come avvenuto con Eriksen nel 2021, potrebbe ritenerlo non idoneo all'attività agonistica.